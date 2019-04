Traffico ferroviario rallentato dalle otto di questa mattina, mercoledì 3 aprile, lungo la linea Roma-Cassino. Lo ha fatto sapere Rete Ferroviaria Italiana con una nota. Un inconveniente tecnico alla linea all'altezza di Zagarolo alla base dei ritardi: sul posto sono già intervenuti i tecnici per ripristinare nel minor tempo possibile il guasto. Al momento, i treni stanno accumulando fino a sessanta minuti di viaggio lungo la linea ferroviaria Roma-Cassino, particolarmente affollata di pendolari fin dalle prime luci del mattino.

Non si tratta dell'unico inconveniente nel trasporto romano di stamattina: sempre nel traffico ferroviario, si è registrato un guasto sulla linea Formia-Roma, anche questa affollatissima di pendolari. E proprio come la Roma-Cassino, anche in questo caso la circolazione sta subendo forti ritardi in direzione della Capitale, con i treni che stanno accumulando fino a trenta minuti di ritardo a partire dalle 7.40 di questa mattina. Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che il guasto tecnico è avvenuto ad un treno passeggeri nazionali, fermo tra Itri e Fondi, nella provincia di Latina. La situazione, sia per la Roma-Cassino sia per la Formia-Roma, dovrebbe tornare normale a breve, una volta risolto il guasto tecnico avvenuto a Zagarolo (nel primo caso) ed appena sarà risolto il problema del treno fermo nel pontino (nel secondo caso). Situazione traffico ferroviario invece tuttalpiù regolare nelle altre tratte che portano e arrivano nella Capitale, così come per il servizio metropolitano e quello degli autobus.