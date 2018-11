Guardate quanti soldi è capace di guadagnare uno spacciatore a Roma

Il denaro in mazzette da 100, 50 e 20 euro, circa 900mila in tutto, è il ‘guadagno’ di uno spacciatore arrestato ad Anzio (Roma) dalla Polizia di Stato. Trovato anche mezzo chilo di cocaina: era stata messa sotto vuoto e nascosta in grossi sacchi di sabbia per sfuggire al fiuto dei cani-antidroga.