in foto: Il pino caduto in via Leonardo Umile, quartiere Mostacciano a Roma. Foto Facebook gruppo Sei di Mostacciano se…

Un grosso pino marittimo è crollato su un'automobile parcheggiata in via Leonardo Umile, quartiere Mostacciano a Roma. Non risultano persone ferite, ma per le operazioni di rimozione del tronco la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e l'autogru. Nella caduta l'albero ha praticamente occupato entrambe le due carreggiate della via.

La linea di bus 778, che era stata deviata proprio per il crollo verificatosi in via Umile, ha ripreso il regolare percorso intorno alle 9 e 30.

Scrive Roberta sul gruppo Facebook ‘Sei di Mostacciano se…': "Ci sono passata ieri sera, e avevo notato quella "pendenza" spaventosa. Comunque continuo a ripetere che queste cadute a "domino" nel nostro quartiere siano la conseguenza di decenni di lavori vari eseguiti nel sottosuolo, dove hanno tagliato radici in modo selvaggio. Queste sono le conseguenze".

Scrive Marco: "La caduta sembra essere causata da una perdita di un impianto. Forse teleriscaldamento. Dal terreno fuoriesce tuttora un getto di vapore che a detta di alcuni residenti e' in corso da tempo. Avevo già segnalato l'albero venerdì scorso a causa di crepe sull'asfalto".

I precedenti: gli altri crolli in via Leonardo Umile

Non è la prima volta che un episodio simile in via Leonardo Umile. Lo scorso gennaio tre macchine furono distrutte dal crollo di un altro pino marittimo. Nel corso della stessa settimana, nella stessa strada, cadde un altro albero.