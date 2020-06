in foto: Vigili del fuoco intervengono nell’ex centro Alitalia alla Magliana

Grosso incendio all'ex centro direzionale Alitalia in via Kiiciro Toyoda alla Magliana. Stando a quanto si apprende, le fiamme sarebbero divampate, per motivi ancora da accertare, all'interno della struttura ormai abbandonata da anni. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. I pompieri sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Secondo le prime informazioni, non ci risulterebbero persone ferite o intossicate dal fumo sprigionato dalle fiamme.

L'ultimo incendio nel 2019

Un vasto incendio divampò sempre nell'ex centro direzionale Alitalia lunedì 28 gennaio del 2019. Le fiamme in quel caso divamparono dal quinto piano dell'edificio e interessarono anche il sesto e ultimo piano dell'ex centro. Nessuno rimase intossicato o ferito, ma ci fu apprensione per alcune famiglie di senzatetto che vivevano all'interno. Nel giugno del 1991 la sede di Alitalia si trasferì al nuovo Centro Direzionale alla Magliana, ma in seguito la struttura fu progressivamente abbandonata. Un progetto presentato nel 2016 prevedeva la demolizione di alcuni edifici in zona compreso l'ex centro con la successiva ricostruzione di dieci edifici a uso residenziale di cui 450 destinati al social housing. Prevista anche la realizzazione di un supermercato, di una scuola e di un auditorium.