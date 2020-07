in foto: Roulotte distrutta dalle fiamme a Piana del Sole – Foto Facebook Angelo Vastola

Un grosso incendio ha distrutto un terreno incolto e una roulotte dove viveva una signora anziana. Il fatto si è verificato a Piana del Sole, tra via Guazzorra, via Volpeglino, via Valmacca e via Pelego. Le fiamme hanno sfiorato le abitazioni vicine, ma nessuno è rimasto ferito e non è stato registrato alcun danno agli edifici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte Galeria e due macchine dei vigili del fuoco gruppo Ostiense. Il rogo è stato denunciato da Angelo Vastola, ex consigliere al Municipio XI ed esponente locale del Pd: "Il quartiere continua ad essere oggetto di continui interventi dei VVFF a causa della mancata cura del verde e l'assenza di provvedimenti dell'amministrazione nei confronti dei proprietari che lasciano nell'incuria i propri terreni".

Sempre in zona Ponte Galeria i carabinieri hanno arrestato nelle scorse ore un 52enne condannato in via definitiva per reati inerenti agli stupefacenti. I militari sono intervenuti in un negozio dov'era stata segnalata la presenza di un uomo ubriaco. Arrivati, hanno visto una persona che inveiva contro il titolare del negozio e che, con un atteggiamento aggressivo nei loro confronti, ha rifiutato di essere sottoposto all'identificazione. In seguito i carabinieri hanno accertato che si trattava di un uomo sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma e che era andato presso il negozio per acquistare degli alcolici che il proprietario non gli ha voluto vendere.