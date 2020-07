in foto: L’incendio al mercato rionale di piazza Luigi Diodati (Foto dal gruppo Facebook C.d.q Fleming – Tor di Quinto)

Incendio al mercato rionale di piazza Luigi Diodati al Fleming. Secondo le informazioni apprese, le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, tra le ore 16 e le 17, e hanno avvolto otto banchi in via Luigi Amoroso, dove era esposta la merce destinata alla vendita ai clienti. A dare l'allarme i residenti, che hanno notato una nube di fumo provenire dal mercato e levarsi verso il cielo ed espandersi nell'area circostante, creando come una fitta nebbia. Preoccupati, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalado l'incendio e chiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto in breve tempo sono arrivati i pompieri del Comando provinciale di Roma, con due squadre di Prati e Monte Mario, il carro autoprotettori, e un'autobotte, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Incendio al mercato rionale di piazza Luigi Diodati: fumo in strada

Tante le segnalazioni dei cittadini, che hanno pubblicato post e foto su Facebook. Terminate le operazioni, i pompieri hanno fatto la conta dei danni, non ancora quantificati. Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa lo abbia provocato. Da quanto si apprende al momento nel rogo fortunatamente non è rimasto ferito né intossicato nessuno. Presenti a supporto dei vigili del fuoco gli agenti della polizia locale di Roma Capitale XV Gruppo Cassia, che hanno gestito la circolazione di veicoli, resa difficoltosa per la presenza del fumo che ha invaso le strade circostanti.