in foto: Foto di Daniele Catalano

Incendio in zona Magliana a Roma. Le fiamme sono scaturite nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile. Ad andare a fuoco un deposito di cassette per la frutta in via Fosso della Magliana, all'altezza dell'incrocio con via Portuense. Il rogo si è originato per cause note e ancora in corso d'accertamento, poco prima delle ore 15. Secondo le informazioni apprese le fiamme hanno poi attecchito sulle sterpaglie di un campo circostante. Una fitta colonna di fumo nero è salita verso il cielo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della VII partenza, con un automezzo e due autobotti, che si sono recati sul luogo della segnalazione. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in breve tempo. A dare l'allarme un passante, che ha notato le fiamme e ha chiesto l'intervento dei pompieri. I cittadini residenti nelle abitazioni limitrofe hanno avvertito un odore acre provenire dalla strada e si sono allarmati, affacciandosi dalle finestre hanno notato la nube salire verso il cielo. Non si registra alcun ferito. Tanti gli utenti che hanno scattato foto condividendole sui social network.