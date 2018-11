Grida "buffone, buffone" a Matteo Salvini, e rifiuta di consegnare i documenti per essere identificata. E così una donna di cinquantanove anni è stata portata in commissariato prima e denunciata poi dalle forze dell'ordine stesse per non aver presentato un documento di riconoscimento. Una storia che farà discutere sicuramente quella che sta emergendo nelle ultime ore. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio, a Roma.

in foto: Matteo Salvini a Roma per il convegno "La Trappola delle Sette", impegnato nei consueti selfie con la folla.

Secondo la ricostruzione della vicenda effettuata da Repubblica, che per prima ha dato la notizia oggi lunedì 12 novembre, la cinquantanovenne Eleonora, casalinga di Borgio Pio, si trovava nei pressi dell'aula congressi della Lumsa, in via di Porta Castello, dove il ministro Salvini era atteso ieri sera per partecipare al convegno "La trappola delle sette". Come sempre, c'era ressa all'arrivo del Ministro degli Interni: tra i tanti presenti c'era anche la signora Eleonora che ha iniziato a fischiarlo e gridargli "Buffone, buffone".

Urla che però, tra scatti fotografici e strette di mano, non sarebbero neanche state sentite dal ministro Salvini stesso. Chi li ha sentiti bene, però, sarebbero stati alcuni poliziotti lì presenti, intervenuti per dirle di smetterla. Lo racconta la stessa donna, nella ricostruzione di Repubblica: "Ero scesa di casa per fare la spesa. Non sapevo dell'arrivo di Salvini", ha spiegato Eleonora, che ha poi aggiunto di aver "iniziato a fischiare forte con le dita, come fanno i pastori", alla vista del ministro, fino a gridargli buffone, che a sua detta le sarebbe "venuto spontaneo".

Ma la piccola contestazione della sola casalinga di Borgo Pio non è passata inosservata: quattro poliziotti in borghese, giunti dall'altro lato della strada, le hanno ordinato di smettere di fischiare, "uno di loro mi ha afferrato le braccia per impedirmi di portare le dita alla bocca e fischiare ancora", ha raccontato ancora la donna. Tanto che, nel divincolarsi, finisce anche per terra. Rialzatasi, le forze dell'ordine le hanno chiesto i documenti, che però la donna, uscita di casa solo per fare la spesa, non ha mostrato al dirigente, ma solo successivamente "ai suoi colleghi, quando mi hanno caricata sulla volante per portarmi al commissariato di zona". Solo dopo un'ora, la donna è stata "rilasciata", con una denuncia per non aver esibito il documento. "Tutto questo", ha concluso la donna, "solo per essermi azzardata a contestare Salvini, vi rendete conto?". Una storia che nelle prossime ore farà sicuramente discutere.