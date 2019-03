Greta Thunberg, il 19 aprile sarà a Roma. L'attivista sedicenne svedese che combatte manifestando per sensibilizzare le persone, politici e non, a mobilitarsi nella lotta contro i cambiamenti climatici e per uno sviluppo sostenibile volerà in Italia, per incontrare i ragazzi di Fridays For Future di Roma ed essere presente al loro consueto appuntamento settimanale che si terrà a Piazza del Popolo. A darne notizia i suoi seguaci e fan in un messaggio pieno d'entusiasmo: "Siamo felici di annunciare che il 19 aprile, Greta Thunberg, che ha promosso e diffuso i Fridays For Future dalla sua Svezia, sarà presente a Roma per partecipare al consueto appuntamento settimanale in Piazza del Popolo". Una giornata che si prospetta all'insegna del rispetto verso l'Ambiente ancora tutta da programmare i cui punti saranno decisi lunedì alle ore 16 durante l'assemblea alla Città dell'Altra Economia, nella quale si riuniranno ragazzi e ragazze, studenti e non. "Faremo di tutto – spiegano – perché questa giornata si trasformi in un grande momento di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici e speriamo che la politica capisca che è giunta l'ora di ascoltare gli scienziati che all'estero ed in Italia ci ricordano che non c'è tempo da perdere".

Manifestazione Fridays For Future a Roma

Centinaia di ragazzi sono scesi in strada a Roma lo scorso venerdì 15 marzo, che sull'onda dell'attivista svedese Greta Thunberg, hanno manifestato per uno sviluppo sostenibile e contro i cambiamenti climatici. La Capitale come tutto il mondo ha manifestato con cortei per sensibilizzare governi e istituzioni sulle politiche ambientali. Coinvolte quasi 1700 città sparse in 200 Paesi: in Italia hanno manifestato in 182 piazze da nord a sud.