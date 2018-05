"Voi carabinieri rischiate la vita ogni giorno per noi cittadini, e pensare che ci stanno ragazzi che vi insultano, dicono che non sapete niente, non servite a niente, ma non è vero. Senza di voi non saremo uno stato come questo. Grazie carabinieri". Questo il biglietto di un giovane studente romano consegnato ai militari venuti in visita nella sua scuola, l'istituto Daniamo Chiesa di viale die Consoli al Quadraro, quartiere alla periferia Sud della capitale. Alunni e insegnanti hanno incontrati gli equipaggi delle gazzelle e i carabinieri a cavallo. Gli operatori delle forze dell'ordine hanno raccontato loro come si svolge il loro lavoro nel territorio a tutela della legalità e della sicurezza.

"L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani. – si legge in una nota – Con gli alunni si è parlato di temi importanti, tra cui i pericoli derivanti dall’uso della droga, del fenomeno del bullismo, quindi l’importanza del sostegno e dell’aiuto ai compagni in difficoltà. Dopo la visione di un video istituzionale dell’Arma, si è parlato anche del Cyberbullismo e dell’uso corretto della rete. Dei pericoli che si possono celare dietro i social network e della divulgazione incontrollata di ciò che viene condiviso in internet".