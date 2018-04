in foto: Foto Facebook – Rim Sport centro sportivo

"Siamo riusciti a ottenere piastrine sufficienti per Cristian. Grazie". Così si legge in un post pubblicato su Facebook dalla pagina ufficiale di RIM Sport, un centro sportivo di Cerveteri. Il piccolo Cristian, sette anni, lotta contro un brutto male e ha bisogno di avere trasfusioni di piastrine due volte al giorno. Il suo centro sportivo, faceva parte del gruppo del minivolley, ha lanciato un appello per trovare donatori di piastrine.

"Stasera sostituiamo i soliti post sui risultati delle nostre squadre per parlarvi di Cristian. Cristian ha 7 anni ed un sorriso sempre incredibilmente stampato sul viso. Faceva parte del gruppo minivolley RIM finché non ha iniziato a lottare contro un brutto, brutto male, che lo porta a passare più tempo in ospedale che a casa. A causa di terapie molto invasive ha urgenza di avere trasfusioni di piastrine due volte al giorno, e ce ne sono veramente poche a disposizione. Se conoscete qualche donatore mandatelo al Bambin Gesù del Gianicolo, Cristian e la sua mamma ve ne saranno infinitamente grati". Questo il testo dell'appello pubblicato lo scorso sette aprile. Un giorno fa l'aggiornamento: le piastrine sono arrivate.