in foto: Immagine di repertorio

Brutto incidente stradale alle prime luci di questa mattina, intorno alle 6.30, sulla via Nettunense a Marino, nella zona dei Castelli Romani: una Ford Fiesta e una Fiat Scudo si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto, violento, la cui dinamica non è ancora stata accertata con esattezza, sono rimaste ferite due persone: un ragazzo italiano di 23 anni, alla guida della Fiesta, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre il ragazzo dalle lamiere della vetture: trasportato al Policlinico di Tor Vergata, le sue condizioni sono gravi.

Sulla Fiat Scudo viaggiavano invece due suore: una di loro è rimasta ferita nell'impatto. Trasportata in ospedale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Illesa, invece, l'altra religiosa. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine che, dopo aver chiuso la strada al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti, hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.