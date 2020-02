in foto: Foto di repertorio

Grave incidente sulla via Pontina nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire l'intervento dell'eliambulanza. Il fatto è avvenuto tra Pomezia e Ardea. Al momento non è stata diffusa alcuna informazione sulla dinamica.

Astral: "Riaperta la carreggiata"

L'annuncio di Astral Infomobilità alle 15 e 40: "Riaperta carreggiata verso #Latina, code da via dell Maggiona. Chiusa al km 35+000, altezza Casale Rosa verso Roma. Code da via Apriliana". Il traffico è ancora intenso nel tratto interessato dall'incidente. Come detto, ancora non è chiaro quante persone siano rimaste ferite.