in foto: La vittima

Gravissimo incidente sul lavoro a Fondi, comune in provincia di Latina nella zona interna tra Terracina e Formia. Stando a quanto si apprende, un uomo di 65 anni è morto e suo figlio è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 settembre. La dinamica di quanto successo è ancora poco chiara, ma secondo le prime ricostruzioni la vittima, titolare di una ditta, è stata travolta da un'esplosione scoppiata nella loro sede di lavoro. Con il 65enne c'era anche il figlio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per il primo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo sul posto di un'eliambulanza per un trasporto in pronto soccorso più veloce. Grave, ma non in pericolo di vita, il figlio. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di Fondi e i carabinieri sotto il coordinamento dei magistrati. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l'intera azienda, che si trova in via Pantanello, alla periferia del paese, è stata sequestrata.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale LunaNotizie, sarebbe esploso un tubo ad alta pressione mentre i due stavano lavorando su una cella frigorifera, uno dei servizi offerti dalla loro azienda, che si occupa per l'appunto di manutenzione di impianti di refrigerazione. La vittima è Alfredo Gentile, 65 anni, originario del posto. Lo scoppio del tubo è stato così violento, che non ha lasciato scampo al titolare della ditta. Fortunatamente il figlio si trovava a qualche metro di distanza e si è salvato.