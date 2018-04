in foto: Foto dalla pagina Facebook di Andrea Liburdi, ex consigliere II Municipio

Un grave incidente è avvenuto nella mattina di oggi – lunedì 30 aprileattonro in via Rodolfo Lanciani, quartiere Nomentano, dove si sono scontrate una Smart e la Fiat Panda, che si è ribaltata sulla sede stradale Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che ha coinvolto anche una Porsche Cayenne parcheggiata, che è stata danneggiata. In tutto tre le persone ferite nel sinistro avvenuto attorno alle 10.20.

Due viaggiavano a bordo della Smart, trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Vannini, mentre il conducente della Panda è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre i soccorsi sanitari, la Polizia Locale del II Gruppo che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.