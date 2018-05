in foto: Foto di repertorio

Grave incidente stradale mortale nella mattinata del 30 maggio su via della Scafa a Fiumicino, comune alle porte di Roma noto anche per la presenza dello scalo aeroportuale. Secondo le prime ricostruzioni una donna di 72 anni è stata investita da un uomo al volante di un'auto. Sul posto il Comando dei Vigili Urbani di Fiumicino con tre pattuglie impegnate a chiarire cause e dinamiche dell'incidente e a gestire il traffico sulla strada. Attualmente via della Scafa è interrotta tra via Trincea delle Frasche e via Quarantotti per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.