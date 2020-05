in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Fiumicino, in via Redipuglia. Un uomo stava potando un albero nella sua abitazione quando è precipitato, cadendo rovinosamente in terra. Inizialmente soccorso con una normale ambulanza, le sue condizioni erano troppo gravi. E così è stato chiamato l'elisoccorso, in modo da trasportare l'uomo il più velocemente possibile all'ospedale per fargli avere le cure necessarie. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato affidato ai medici. Non è noto se sia o meno in pericolo di vita. Il tragico incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Fiumicino poco dopo l'ora di pranzo. La chiamata alla Polizia Locale di Fiumicino, intervenuta sul posto insieme ai soccorsi del 118, è arrivata verso le 14. Immediato l'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine, mentre l'eliambulanza è atterrata poco dopo in un terreno privato vicino al campo.

Bimbo ferito in giardino dal tagliaerba

Si tratta dell'ennesimo incidente domestico pericoloso avvenuto in quest'ultima settimana. Solo qualche giorno fa un bambino di tre anni si è ferito col tagliaerba guidato da un familiare. Il piccolo si è avvicinato, forse per giocare e vedere l'attrezzo da vicino, mentre il parente stava falciando l'erba del padre. Forse per una distrazione o a causa del rumore del mezzo, non ha fatto caso al bambino e l'ha urtato. Appena si è accorto del piccolo ha spento il tagliaerba e chiamato i soccorsi. Il bambino è stato ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma con ferite sul corpo ma fortunatamente non in pericolo di vita.