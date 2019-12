Un grave incidente si è verificato su via Pratica di Mare nel pomeriggio di oggi, 27 dicembre. Per cause ancora da accertare, due macchine si sarebbero scontrate su via Pratica di Mare: il traffico è completamente bloccato, con gli automobilisti fermi sulle corsie e impossibilitati ad andare avanti. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, anche un ambulanza per soccorrere eventuali feriti. Non si sa ancora se qualcuno abbia riportato lesioni nello schianto e di che tipo. Da quanto si apprende, sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i Vigili del Fuoco: al momento la circolazione è bloccata, non si sa quando potrà tornare alla normalità.

Frontale su via Pratica di Mare, ambulanza e vigili del fuoco sul posto

Il grave incidente sarebbe avvenuto poco prima del bivio per Castel Romano in direzione della capitale. La strada è stata chiusa, e al momento non è possibile transitare in quel tratto per permettere alla polizia stradale di effettuare i rilievi del caso e ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, che ha visto due macchine scontrarsi frontalmente e finire entrambe fuori strada con la parte anteriore completamente distrutta. Molti pendolari che su via Pratica di Mare passano tutti i giorni, lamentano l'eccessiva velocità di molti conducenti e i sorpassi azzardati che alcuni di loro fanno, probabilmente per sbrigarsi e risparmiare tempo nel viaggio. Non si sa ovviamente se questo sia il caso delle vetture coinvolte oggi nel frontale: a stabilire l'esatta dinamica saranno i rilievi effettuati dalla polizia stradale.