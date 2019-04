in foto: Foto dalla pagina Facebook ’Circeo: l’incanto della maga Circe, figlia de Sole’

Una nevicata fuori dal comune si è abbattuta nel pomeriggio di ieri sul litorale pontino. In particolare la spiaggia di Sabaudia, il Circeo e Gaeta si sono completamente imbiancate. Il manto di grandine, all'apparenza simile a neve, ha regalato così un paesaggio mozzafiato coprendo di un bianco candido le dune di sabbia, diventato ancora più bello quando il cielo si è aperto e il sole è andato tramontando. Centinaia gli scatti condivisi su Facebook e Instagram per immortalare una delle spiagge più famose del Lazio così come è raro vederla, con miglia di visualizzazioni e condivisioni, e addirittura qualche passaggio sulle reti tv nazionali. Un altro regalo di questo aprile freddo e piovoso.