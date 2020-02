in foto: La carbonara postata su Twitter da Gordon Ramsey

"La carbonara più spettacolare", la definisce il famoso chef Gordon Ramsay. Si tratta di quella dell'Union Street Cafè, un ristorante di proprietà del cuoco statunitense che si trova a Southwark, Londra. I piatti inseriti nel menu del ristorante sono quelli tipici della cucina mediterranea e in particolare ci sono molte ricette italiane, come, per l'appunto, la carbonara. Ramsay ha postato un video che mostra l'impiattamento di questa celebrità della cucina romana, ma molti fan, su Facebook e su Twitter, non sono affatto colpiti dal piatto che lo chef definisce ‘spettacolare'.

I fan italiani contro Ramsay: "Meglio farsi un giro a Roma"

Sono soprattutto gli italiani a protestare: "Mi sembra un po' esagerata… Mi sembra una caricatura.. Meglio farsi un giro a Roma prima di pubblicare certe cose", scrive un follower. E un'altra: "L'uovo è troppo crudo". E ancora: "Troppa salsa chef, vieni a Roma". Oppure: "Ci sono solo tuorli. Il guanciale e il pecorino dove sono?". In effetti, almeno stando alla ricetta classica, quella mostrata da Gordon Ramsay appare come una carbonara con troppa salsa, troppo ‘gialla' e con poco pecorino. Ma chissà, forse ha ragione il famoso chef di Hell's Kitchen e si tratta davvero di "the most amazing carbonara".