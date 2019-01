in foto: Colosseo (Foto LaPresse)

Una sfida a colpi di moda quella tra studenti delle accademie italiane per vestire il Colosseo. I futuri stilisti hanno disputato un concorso che parte dall'ideazione delle nuove divise del personale del Parco Archeologico dell'Anfiteatro Flavio, il monumento più visitato al mondo e che meglio rappresenta la storia, la cultura e lo stile italiani. "Oggi abbiamo premiato i due vincitori – ha detto la presidente di Altaroma Silvia Venturini Fendi – ora si passerà alla seconda fase, con l'individuazione di un'azienda che produrrà le opere di questi giovani e presto vedremo il personale con le nuove divise". Si tratta del gruppo composto da cinque studenti dell'Istituto Modartech di Pontedera di Pisa e di fashion design della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Il concorso, lanciato a giugno scorso, al quale hanno aderito complessivamente quindici accademie di moda italiane, vede la partecipazione di tante realtà operanti nell'ambito del lusso e dello stile nostrani. Aspetto essenziale che lo rende unico e di grande valore è l'abbinamento tra passato storico e giovani. Gli studenti nella realizzazione dei disegni si sono confrontati con le esigenze del personale e hanno elaborato il proprio progetto all'insegna del rafforzamento dell'identità visiva, della qualità dei capi, della vestibilità e del comfort, tenendo anche conto delle diversità che interessano l'area archeologica: il colle Palatino, la Valle del Foro Romano, la Domus Aurea e il Colosseo, ciascuna caratterizzata da un determinato ambiente, da uno specifico clima e da una propria storia. La commissione, presieduta dal Direttore del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, ha esaminato i bozzetti con le varie proposte e ha scelto i vincitori dell'ambito ruolo.

"Grazie a questo progetto, il Parco consolida la sua vocazione alla promozione della cultura, con particolare riguardo al Made in Italy in ogni sua forma di espressione. La creazione della linea di abbigliamento si svolgerà all'insegna del pieno coinvolgimento di imprese in grado di favorire la creatività e l'occupazione, soprattutto quella di tipo giovanile – ha commentato l'iniziativa il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo – La nuova linea di divise non solo rafforzerà l'identità visiva del Parco, ma ne promuoverà l'immagine proprio mediante la produzione di capi qualificati".

Entusiasta anche l'assessore allo Sviluppo economico, "Lazio Creativo" e Innovazione della Regione Lazio, Gian Paolo Manzella: "Come Regione siamo su questa frontiera, per far emergere i creativi, finanziarne la crescita, creare connessioni tra settore pubblico e mondi creativi. Questo è il cuore del programma ‘Lazio Creativo' e iniziative come quella di oggi vanno in tale direzione. Bene dunque questo progetto e sono certo che le divise dell'anno prossimo del Parco archeologico del Colosseo saranno molto belle!".