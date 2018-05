Il suggestivo Festival del Verde e del Paesaggio all'Auditorium Parco della Musica; tutto il gusto dello street food capitolino al Roma Supplì Village al Parco Egeria; la Magnalonga in Bicicletta 2018, la manifestazione dedicata alla gastronomia ed alla mobilità sostenibile alla Città dell'Altra Economia; l'emozionante pioggia di petali di rosa al Pantheon; un viaggio nell'affascinante mondo nipponico con "The Spring City" all'Ex Dogana. Queste le nostre proposte per trascorrere il fine settimana nella Capitale in modo piacevole ed anche goloso.

Venerdì 18 maggio

Festival del Verde e del Paesaggio all'Auditorium Parco della Musica

Appuntamento fino al 20 maggio con l'ottava edizione del più importante evento italiano dedicato al verde in programma nell'affascinante cornice del Parco Pensile realizzato da Renzo Piano. Fiori, piante, incontri, moda, musica, teatro, garden designer, artigiani, lezioni di giardinaggio per grandi e piccoli; un’esperienza immersiva con un’identità forte, sorprendente e divertente, capace di richiamare ogni anno oltre 20.000 visitatori. Orari: dalle 10:00 alle 20:30. Costo del biglietto: 10 euro.

Roma Supplì Village al Parco Egeria

Torna per il secondo anno consecutivo fino al 20 maggio il festival dedicato al mondo dello street food romano. Accanto ai famosi supplì, non mancheranno fritti d'autore, birre artigianali, mixology e vini naturali. Tra le proposte in menù, le golosità di Mozzico, quelle di Stefano Callegari di Sbanco, le frittatine al ragù e vegetariane con melanzane e pesto di Isabella De Cham ed i cannelloni della Pizzeria Romana. Orari: venerdì dalle 18:00 al 01:00; sabato dalle 12:00 al 01:00; domenica dalle 12:00 alle 24:00. Biglietto d'ingresso: 5 euro.

Sabato 19 maggio

Magnalonga in Bicicletta alla Città dell'Altra Economia

La manifestazione nata nel 2009 e che coinvolge ogni anno un migliaio di persone, si compone di un percorso diviso in 4 tappe (si parte dalla Città dell'Altra Economia alle 12:30 alla volta di Piazza Cavour, Villa Borghese e Piazza Vittorio) durante le quali i 500 partecipanti sostano per degustare prodotti a km 0 e biologici, allietati da spettacoli teatrali o musicali e da dimostrazioni sportive. Un tour che si snoda per circa 25 km e che offre la possibilità di fruire di scorci e angoli nascosti della città. Costo: 12 euro.

Domenica 20 maggio

Pioggia di petali di rosa al Pantheon

Torna l'evento che da anni incanta romani e turisti, la particolare rievocazione di una antica celebrazione che si svolgeva nella giornata di Pentecoste. Nei secoli scorsi durante la messa papale si faceva infatti cadere sui fedeli dal foro della cupola una pioggia di fiori proprio per ricordare la discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù. Inizio della cerimonia: ore 10:00. Ingresso libero.

"The Spring City" all'Ex Dogana

L'evento nato dall'unione tra il Vintage Market ed il Mercatino Giapponese si prepara ad accogliere i visitatori. Tra artigianato locale, artisti e illustratori, laboratori creativi e trucchi per i bimbi, ampia selezione di cibi, vintage, design, stilisti, dj set del collettivo Ambra, aree dedicate ai prodotti ed alle tradizioni del fascinoso Paese del Sol Levante, sarà come vivere un'intera giornata in una grande Città Mercato. Orario di apertura: 11:00-21:00. Biglietto d'ingresso: 2 euro.