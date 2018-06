La vera Roma del Marchese del Grillo al centro di un'interessante visita guidata; il musical "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" al Palalottomatica; il festival dedicato interamente al mondo dei tatuaggi al Forte Prenestino; running e sport all'aria aperta a Cinecittà World; Movies in Concert, i brani che hanno fatto la storia del cinema rivisitati dall'Orchestra Sinfonica a San Paolo Entro le Mura. Queste le nostre proposte per trascorrere questo inizio di giugno nella Capitale in modo piacevole e divertente.

Venerdì 1 giugno

Tour per la Roma del Marchese del Grillo

Tra leggenda e realtà, una guida e due attori professionisti in costume d’epoca condurranno i visitatori in un tour nei luoghi in cui il celebre marchese interpretato da Alberto Sordi ha vissuto, rievocandone scherzi e vicissitudini. Un modo originale per scoprire chi era davvero Onofrio del Grillo, il periodo in cui visse e i personaggi che frequentò in vita: dallo zio all'usuraio, dal ciabattino al carbonaro, fino ad arrivare a Papa Clemente XIV. Inizio della visita alle ore 21:30, appuntamento in piazza del Quirinale. Quota di partecipazione: 15 euro. Prenotazione obbligatoria al sito ufficiale.

Sabato 2 giugno

"Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" al Palalottomatica

Il musical, prodotto da David e Clemente Zard, si prepara ad incantare Roma fino al 3 giugno a grande richiesta di pubblico dopo due anni di assenza dalle scene. Uno spettacolo definito un kolossal, capace di attrarre spettatori di ogni età; ricco di effetti speciali, si presenta come la dimostrazione di una rivoluzione del concetto di teatro. Orari: sabato ore 16:00 e 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 40 euro.

Forte Prenestino Tattoo Fest

Due intere giornate, sabato e domenica, dedicate al tatuaggio in tutte le sue forme, arricchito da mostre, dibattiti e video. Il ricavato di questa edizione della manifestazione andrà a sostenere l'acquisto di un terreno destinato ad ospitare una vera e propria famiglia di 220 cani. Orari: dalle 10:00 alla mezzanotte. Ingresso a sottoscrizione libera.

Domenica 3 giugno

Cinecittà World Run

A partire dalle ore 10.00 il Parco divertimenti di Castel Romano ospiterà la seconda edizione della manifestazione sportiva. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del running e dell'attività all'aria aperta, che quest'anno vedrà un'importante novità: il percorso sarà infatti di 7 km e prevederà un passaggio nella magnifica arena di Ben Hur. Costo dell'iscrizione: 15 euro, comprensivo di biglietto d'ingresso per tutta la giornata al parco.

Movies in Concert a San Paolo Entro le Mura

L'Orchestra Sinfonica incontra il grande cinema in un concerto emozionante e coinvolgente, basato sulla rivisitazione dei momenti musicali salienti di molti celebri film. Star Trek, Odissea nello spazio, Guerre Stellari, Schindler List, Doctor Zivago, Balla coi Lupi, Il Gladiatore, La leggenda del pianista sull'oceano, C'era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso e molti altri ancora.. assolutamente imperdibile. Inizio alle ore 20:30, biglietti a partire da 35 euro.