in foto: L’astronauta Luca Parmitano in collegamento dallo spazio con i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù

Un bellissimo regalo di Natale per i piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è arrivato dallo spazio. In collegamento dalla stazione spaziale internazionale l'astronauta Luca Parmitano ha voluto rivolgere i suoi auguri di buone feste ai bimbi del nosocomio romano che, riuniti nella ludoteca, hanno riempito l'astronauta di domande sul suo lavoro in orbita. "Babbo Natale viene anche da voi a portare i regali? Quando non lavorate, cosa fate? Com’è la terra da lassù? Hai visto gli alieni? Qual è la cosa più bella della tua giornata? Come sono le stelle cadenti viste da lassù", alcune domande dei piccoli a Parmitano.

L'astronauta ha mostrato ai bimbi la Terra vista dallo spazio attraverso un oblò della stazione e ha rivelato loro il suo desiderio per Natale: "Ho chiesto di poter essere vicino alle persone a cui voglio bene e ho scoperto che se vuoi bene a una persona le sei sempre vicino". Per quanto riguarda la vita a bordo della stazione, ha raccontato che la sua attività principale e quella dei suoi colleghi "è fare scienza, abbiamo diversi laboratori, oggi ad esempio ho finito di installare una struttura per riciclare l’acqua a bordo. Quando non lavoriamo, invece, scattiamo molte foto alla Terra, che è sempre meravigliosa, facciamo videochiamate, come questa, ai nostri famigliare e amici. Facciamo anche attività fisica. Comandare una Stazione spaziale è una grande responsabilità. C’è tanto da fare. Fortunatamente ho dei compagni eccezionali". I bimbi hanno mostrato un disegno realizzato per Parmitano e lui ha promesso andare a trovarli: "Ho voluto fare questo collegamento perché vedere questi bambini e la loro resilienza è per me una vera fonte di ispirazione, mi aiuta a lavorare meglio".