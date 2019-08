Giuseppe si tuffa in una piscina di Settebagni e muore: disposta l’autopsia

L’uomo, 51 anni residente in provincia di Avellino, si trovava nella capitale con la sorella per trascorrere alcuni giorni di vacanza in casa di parenti. Dopo essersi tuffato in una piscina in zona Settebagni è stato stroncato da un malore improvviso. Sul corpo è stata disposta l’autopsia dal magistrato di turno.