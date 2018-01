Un giovane parcheggiatore abusivo ha avvicinato una giovane mamma, le ha chiesto qualche moneta e, dopo il rifiuto di lei, l'ha importunata pretendendo lo stesso il denaro. E' successo vicino al mercato rionale di piazza Regina Margherita a Civitavecchia, nell'area di sosta della ‘trincea ferroviaria'. Il ragazzo, un 27enne nigeriano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, ha avvicinato la ragazza mentre lei stava sistemando la spesa in auto insieme al suo bambino. Dopo averle chiesto qualche moneta e in seguito al rifiuto di lei, il 27enne ha continuato con insistenza a chiedere denaro. I carabinieri l'hanno bloccato in flagrante. In passato era stato arrestato con l'accusa di omicidio, era ricercato e avrebbe dovuto scontare la pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Diversi cittadini avevano già segnalato nei giorni scorsi la presenza di alcuni stranieri nella zona del mercato rionale. Questi erano soliti avvicinare anziani e giovani donne e chiedere loro con insistenza piccole somme di denaro in cambio dell'aiuto nel parcheggio. "La particolare insistenza ed il numero di stranieri che spesso circonderebbero le loro “prede” assumono una portata intimidatoria che spesso spinge i malcapitati a consegnare, loro malgrado, quanto richiesto", si legge nel comunicato diffuso dai militari.