in foto: Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice all’interno della nuova biblioteca di Amatrice

Da oggi Amatrice ha una nuova biblioteca. In occasione del World Book Day, la giornata del libro promossa dall'Unesco, è stata ufficialmente inaugurata la nuova biblioteca digitale del comune reatino, che si trova davanti al palazzo del Comune ed è stata realizzata in collaborazione tra Amazon e l'Università di Udine. Ambasciatore speciale dell'evento inaugurale è stato il famoso scrittore Giuseppe Catozzella, Vincitore Premio Strega Giovani 2014 con Non dirmi che hai paura. Amazon ha fornito alla biblioteca 20 eReader Kindle, mobili e tavoli da lettura e libri cartacei.

“Credo che il luogo culturale e di socializzazione per eccellenza sia la biblioteca comunale. Ad Amatrice ne avevamo una bellissima, avevamo scelto di collocarla dentro una antica e meravigliosa chiesa, quella di San Giuseppe. Oggi la chiesa di San Giuseppe non esiste più, ma è rimasta la voglia di avere un luogo in cui i cittadini possano trascorrere il loro tempo in compagnia di un buon libro. Un bisogno della popolazione che oggi può diventare realtà grazie a Amazon. Credo che tutta la comunità amatriciana sia orgogliosa di questo dono che significa per tutti noi cultura, aggregazione, punto di riferimento”, ha commentato il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi.

“I libri sono fondamentali in Amazon, abbiamo iniziato con i libri e sono il fulcro delle nostre attività e sappiamo quanto il potere della lettura e dei libri possa trasformare le vite di ognuno e ispirare le comunità”, ha aggiunto Alessio Santarelli, EU Kindle Director.