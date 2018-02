Sul palco del Palalottomatica arriva l' "OroNero Live" di Giorgia. Due date esclusive, il 2 e il 3 marzo alle ore 21:00, per lasciarsi coinvolgere dalle sue emozionanti canzoni e dalla sua splendida voce, capace di virtuosismi tipici delle grandi star internazionali. Nel corso della sua straordinaria carriera la cantante romana ha inoltre collaborato con importanti artisti italiani e non quali, ad esempio, Ray Charles, Lionel Richie, Alicia Keys, Luciano Pavarotti, Mina, Jovanotti, Pino Daniele, Zucchero, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini. Biglietti a partire da 41,40 euro.

Talento e cuore.

La sua carriera nel mondo della musica inizia con la realizzazione di piccoli jingle pubblicitari e come corista di Zucchero. La svolta arriva nel 1993 quando partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con un brano scritto da lei ed intitolato “Nasceremo”. L’artista vince e si presenta di diritto l'anno successivo nella sezione Nuove Proposte con "E poi" classificandosi settima. Avrà la sua rivincita nel 1995 con “Come Saprei”, con il quale ottiene il primo posto e il Premio della Critica. Da allora collezionerà un successo dietro l’altro con brani divenuti famosi anche a livello internazionale come: “Gocce di memoria”, colonna sonora del film “La finestra di fronte” di Ozpetek; “Strano il mio destino”; “Vivo per lei” in duetto con Andrea Bocelli; “Di sole e d’azzurro”, scritta da Zucchero; "Scirocco d'Africa" e "Vento di passione" cantate con Pino Daniele. La sua vita, così come il percorso artistico, subiranno uno stravolgimento in seguito alla perdita del fidanzato, il cantante Alex Baroni, morto dopo tre settimane di coma in seguito ad un incidente in moto; a lui Giorgia dedicherà un album, il greatest hits “Le cose non vanno mai come credi”, in cui è presente l’inedito "Marzo" che racconta le emozioni vissute dalla cantante durante quei lunghissimi giorni di agonia. Il suo ultimo lavoro, "Oronero", uscito il 28 ottobre 2016 e disco di platino FIMI per le oltre 50.000 copie vendute, da il titolo all'omonimo tour che dopo Roma toccherà Milano e Padova.

Come raggiungere il Palalottomatica.

Situato in piazzale Pier Luigi Nervi 1, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Eur Palasport; in autobus, linee 714-671-780 e 79. Per chi invece si sposta in auto, dal Grande Raccordo Anulare prenda l'uscita 26 e prosegua poi dritto per via Pontida e via Cristoforo Colombo.