I bambini dovrebbero giocare in ambienti sicuri per la loro incolumità e non su giochi in cui rischiano seriamente di farsi del male. Come le strade di Roma sono ridotte allo sfacelo e sono un pericolo per centauri e automobilisti, così anche i parchi dei piccoli sono rovinati e in preda all'abbandono. Non solo perché il verde non è curato, le piante non sono tagliate e i giochi sono vecchi. Ma perché sono rovinati, con pezzi mancanti e così deteriorati che feriscono i bambini. L'ultima denuncia di questo tipo è arrivata da Nicoletta Romanov, l'attrice e discendente degli zar di Russia che vive con la sua famiglia nell'esclusiva Villa Balestra, quartiere dei Parioli. E anche lì, come in periferia, le aree giochi non se la passano molto bene.

Giochi rotti al parco dei Parioli, la denuncia di Nicoletta Romanov

"Mia figlia si è fatta male alla gamba, è caduta dallo scivolo rotto", denuncia Romanov in una stories su Instagram. "Non bastano le buche che abbiamo già a Roma sui marciapiedi, anche i parchi sono pieni di buche. I bambini dovrebbero giocare in un posto così? È scandaloso, ho fatto questo video perché me lo hanno chiesto le altre mamme. Tutto è distrutto ma il parco è chiaramente aperto, così i bambini possono giocare e farsi male, tanto non mi sembra che al Comune di Roma interessi molto". Nel video postato da Nicoletta Romanov si vedono le corde per arrampicarsi molto usurate, e buchi sui giochi con la plastica a taglio vivo. Negli ultimi mesi a cercare di mettere in sicurezza l'area ci ha pensato il comitato di quartiere, ma il parco non è stato ancora toccato dai lavori. Di certo è che per i bambini giocare in quello stato non è sicuro: l'area verde è pericolosa e un rischio per la loro incolumità. Si tratta di un problema che riguarda diversi parchi di Roma: ma chissà che adesso che è stato un Vip a denunciarne l'abbandono non si faccia qualcosa.