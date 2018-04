in foto: Delfini avvistati lo scorso 14 aprile a largo di Fiumicino – Foto Oceanomare Delphis Onlus

Tuffi, salti e giochi nell'acqua del mare di Roma a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Una colonia di delfini, almeno dieci, nuota tra le onde del litorale laziale. Avvistarli è stata un'emozione fortissima per i ricercatori della onlus Oceanomare Delphis, che si occupa proprio dello studio e del censimento dei ‘delfini capitolini'. Sabato 14 aprile, alle 12 circa, l'avvistamento a largo di Fiumicino è stato ripreso in diretta su Facebook. Almeno dieci delfini della razza tursiope sono stati ripresi e fotografati dalle ricercatrici, emozionate e ancora più sorprese quando gli esemplari si sono avvicinati e hanno pinneggiato a pochi centimetri dalla barca. Le fotografie sono state pubblicate in seguito sulla pagina Facebook della onlus, che organizza periodicamente spedizioni in mare a Ostia per l'avvistamento dei delfini capitolini. Secondo una recente stima circa 150 delfini nuotano nel mare di Roma e in effetti, ormai, gli avvistamenti dei cetacei sono tantissimi.

"E' doveroso ringraziare tutti i nostri sostenitori e segnalatori ricordandovi che per la tutela di questi splendidi animali anche il tuo contributo è importante: sostieni la #ricerca di Oceanomare Delphis Onlus partecipando ad una uscita in mare in barca a vela in collaborazione con Miceli Vela Charter Rya alla ricerca dei delfini nel mare di Roma", si legge sulla pagina Facebook della onlus.