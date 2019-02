in foto: Sorbillo apre a Roma

Gino Sorbillo, il più famoso maestro pizzaiolo d'Italia, apre una pizzeria a Roma in piazza Augusto Imperatore. La conferma arriva dallo stesso pizzaiolo napoletano, che ha pubblicato l'annuncio sul suo profilo Facebook con una foto che ritrae una pizza Margherita con il Colosseo sullo sfondo. L'inaugurazione è prevista per martedì 19 febbraio alle ore 19. "Siete tutti invitati", scrive Gino Sorbillo su Facebook.

Gino Sorbillo apre una pizzeria a Roma: il menu

Il menù prevede una selezione di sette pizze (immancabili le classiche Margherita e Marinara) vendute a un prezzo di 7-9 euro. Ci saranno i grandi classici, ma anche pizze stagionali. I coperti a disposizione sono circa una novantina più cinquanta posti circa nel dehors su strada. Come detto il nuovo locale, che si chiamerà Lievito Madre, con forno a vista e maioliche tipiche della tradizione napoletana, aprirà in piazza Augusto Imperatore, a pochi metri dal lungotevere e dall'Ara Pacis, ma anche a pochi passi dalla centralissima via del Corso, nel cuore della Capitale.