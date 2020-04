Oggi, 21 aprile, è il Natale di Roma. La leggenda narra che proprio in questo giorno, nel 753 a.C., Romolo fondò la capitale: questa è la prima volta che non ci sono eventi a celebrare questa festività. A causa della pandemia globale da coronavirus, non è possibile andare a teatro, nei musei, o a seguire le varie iniziative organizzate in città per festeggiare il Natale di Roma. "Qualsiasi compleanno sarebbe diverso in questo periodo drammatico che stiamo vivendo – ha dichiarato Gigi Proietti, intervistato proprio in occasione di questa giornata da RaiNews – Gli aggettivi che hanno cercato per la Roma deserta a volte non mi sono piaciuti. La ‘Roma spettrale', la ‘Roma moribonda'. Roma se riposa, ne ha diritto, perché è stanca. Questo compleanno festeggiamolo rispettandola. Adesso che non c'è traffico, non c'è rumore, di tutti i tipi, non ci sono rumori di scontri politici né automobilistici".

Il sonetto di Gigi Proietti dedicato a Roma

In onore di Roma, Gigi Proietti ha poi letto un sonetto. Non dedicato al 21 aprile, ma alla città eterna: