Camicia in stile hawaiano, palme, fiori e fenicotteri rosa, Gianni Morandi è sbarcato a Ponza. Lo ha fatto sapere ieri sulla sua seguitissima pagina Facebook in uno scatto della moglie Anna. L'isola pontina è la prima tappa della vacanza del cantante per diverse località italiane. "Questo viaggio in Italia, iniziato ieri, mi ha portato alla prima tappa. Riconoscete questo luogo?", scrive sui social. Una foto che non passa inosservata e a dare il benvenuto a Morandi e ai suoi amici ci pensa il sindaco Franco Ferraiulo: "Caro Gianni Morandi, benvenuto a Ponza! Ci rallegriamo e ti ringraziamo per aver scelto la nostra bellissima isola quale prima tappa del tuo tour turistico".

L'isola, che è tutt'altro che nuova alle visite dei vip, ha ospitato nelle ultime settimane, Bruno Vespa, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presentatore del Tg1 Alberto Matano. Propria la sua vicinanza alla capitale ne fa una classica meta per una breve vacanza per volti della televisione, dello spettacolo e della politica, che non di rado raggiungono l'isola in barca.

Pienone a Ponza per il ponte di San Pietro e Paolo, un affollamento che ha fatto preoccupare il sindaco del mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale. Si è inaugurata in ritardo così una stagione, che al netto delle preoccupazioni per l'epidemia (sull'isola ci sono stati zero casi di Covid-19), sembra essersi ripresa alla grande proprio per la tendenza a non programmare grandi spostamenti. "La gente – ha dichiarato il primo cittadino al Corriere – sembra aver dimenticato che il contagio da Covid-19 non è finito. Siamo preoccupati perché, ora che il governo ha riaperto tutte le attività, la responsabilità del distanziamento sociale è passata alle singole persone che non sempre, però, la esercitano nel modo giusto. La stagione turistica è ripresa bene e questo di sicuro è un aspetto positivo per la nostra isola, ma la situazione non è certo facile da gestire se non ci sarà la concorrenza del buon senso da parte dei villeggianti".