Un'occasione da non farsi scappare per tutti i fans di Gianni Morandi: fa tappa infatti al Palalottomatica il 10 marzo il tour 2018 del cantante emiliano che prende il nome dal suo 40° album di inediti, "D'amore d'autore". Uscito a quattro anni di distanza dal disco "Bisogna vivere", è un lavoro straordinario che porta la firma di famosi autori della musica italiana come Elisa, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Levante, Tommaso Paradiso e Paolo Simoni. Appuntamento alle ore 21:00. Biglietti a partire da 30 euro.

Una carriera a "100 all'ora"

E' una delle più note voci della canzone leggera italiana, con all'attivo oltre 50 milioni di dischi venduti e 84 album incisi, da sempre capace di reinventarsi senza mai stravolgere la sua natura più profonda. Dopo dei periodi di difficoltà vissuti negli anni Settanta, si potrebbe dire che la seconda fase della vita artistica di Morandi inizia nel 1992 con il singolo "Banane e lampone" che lo riporta in radio e nei teatri con oltre 270 date fra Italia, Europa, Stati Uniti e Canada. Tre anni dopo si presenta a Sanremo con “In amore”, eseguito in duetto con Barbara Cola, con il quale si classifica al secondo posto. Dopo i successi dell'album “L'amore ci cambia la vita” nel 2002 e diversi lavori in televisione, decide di tornare sul palco dell'Ariston nel 2011 ma questa volta in qualità di presentatore. Il 25 giugno 2012 è tra i protagonisti di "Emilia live", il maxi concerto per le popolazioni terremotate organizzato allo stadio Dall'Ara di Bologna, insieme ad altri grandi nomi della musica di quei territori. Dividere il palco con altri artisti diventerà per Morandi uno dei suoi maggiori punti di forza: nel 2015 infatti insieme a Claudio Baglioni darà vita al progetto di straordinario successo “Capitani Coraggiosi”. Oggi è una social star da 2,5 milioni di follower su Facebook, un'attività che svolge rimanendo costantemente a stretto contatto con il suo pubblico.

Come raggiungere il Palalottomatica

Situato in piazzale Pier Luigi Nervi 1, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Eur Palasport; in autobus, linee 714-671-780 e 79. Per chi invece si sposta in auto, dal Grande Raccordo Anulare prenda l'uscita 26 e prosegua poi dritto per via Pontida e via Cristoforo Colombo.