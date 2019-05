in foto: Giancarlo Magalli

Secondo quanto confermato agli inquirenti dal conduttore Rai Giancarlo Magalli, sua sorella avrebbe sottratto migliaia di euro a un cugino anziano e malato. Stando a quanto riporta Giuseppe Scarpa su Il Messaggero, secondo la versione del famoso presentatore, la donna avrebbe convinto il cugino a conferirle l'autorizzazione di gestire circa 800mila euro che facevano parte del suo patrimonio. La sorella di Magalli svolgerebbe la professione di promotrice finanziaria e si sarebbe fatta affidare quei soldi in virtù della sua esperienza lavorativa, ma poi in parte li avrebbe utilizzati per scopi personali. In più, sempre stando all'accusa, la donna avrebbe convinto il cugino ad aprire una polizza sulla vita con beneficiaria sua figlia. L'indagata, si legge in uno stralcio delle carte dei pm pubblicato dal Messaggero, "stipulava una polizza vita della durata di 10 anni con premio mensile di 269 euro a carico del familiare ed indirettamente a favore della Magalli".

La donna è accusata di circonvenzione di incapace

Interrogato dai pm, Giancarlo Magalli avrebbe dato ragione al cugino e sconfessato il comportamento della sorella, che ora è accusata di circonvenzione di incapace. Stando a quanto si apprende, le indagini sarebbero chiuse e ora i procuratori devono decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio per la donna. A giorni gli inquirenti decideranno come procedere in merito al delicato episodio accaduto a casa Magalli.