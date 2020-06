Evacuate una ventina di famiglie a Ciampino, nei pressi di via Ventotene, Dalle 17 è in corso nella zona un'intervento dei Vigili del Fuoco a causa di una fuoriuscita di gas d'acqua che sta creando non pochi disagi ai residenti. Il geyser, che ha un forte odore solforoso, ha un getto d'acqua di circa tre metri di altezza e si è creato dopo che alcuni operai hanno accidentalmente trivellato una sacca di anidride solforosa mista a un'acqua vicino il pozzo di un'abitazione privata a cui stavano lavorando. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Marino e la Polizia Municipale di Ciampino, che ha ascoltato i due operai per ricostruire quanto accaduto e capire come sia stato possibile che la sacca di anidride solforosa sia stata trivellata.