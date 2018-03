Un uomo di 69 anni, insegnane in pensione e residente a Pontecorvo in provincia di Frosinone, è stato arrestato dai carabinieri della nel pomeriggio di ieri. Erano circa le 15.00 quando, al culmine di un violento litigio, ha afferrato una bottiglia di acido e l'ha gettata contro la moglie per sfregiarle il viso. Fortunatamente la donna, casalinga di poco più giovane del marito, è riuscita a coprirsi la faccia con il giaccone, riportando ustioni di lieve entità al volto e alle mani evitando che il liquido corrosivo la investisse in pieno.

La donna ricoverata a Roma nel reparto grandi ustionati

Soccorsa dal personale sanitario del 118 è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, da dove i medici dopo una prima medicazione ne hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove è stata ricoverata nel reparto grandi ustionati. Il marito è stato fermato e, su disposizione della procura, arrestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

La moglie aveva deciso di separarsi

In corso le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti, soprattutto per stabilire la premeditazione o meno del gesto del 69enne. Da quanto appurato finora la donna voleva la separazione dal marito, che però non era disposto ad accettare la sua scelta. Un copione che ormai siamo abituati a leggere troppo spesso, lo stesso che ha portato alla strage familiare di Latina in cui Luigi Capasso ha ferito gravemente la moglie, ucciso le sue due figlie e poi si è tolto la vita.