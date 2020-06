Avevano appena aperto gli occhi, avrebbero avuto bisogno del conforto e dell'amore della loro mamma. Ma qualcuno, invece di lasciarli alle sue cure, ha deciso di sbarazzarsene gettandoli in un cassonetto. Questo è il gesto vile di qualcuno – per ora ancora ignoto – che ha buttato via tre cuccioli di cane come fossero rifiuti. Se non fossero stati notati da un passante, che prontamente ha chiamato i Vigili del Fuoco, sarebbero andati incontro a una morte orribile. Senza nessuna speranza di salvezza. I cuccioli, infatti, ancora non camminano e con tutta probabilità sono nati da pochissimo: forse un giorno, in ogni caso da meno di una settimana. Recuperati alle 19.30 grazie all'intervento dei pompieri, erano molto disidratati: sono stati messi in sicurezza e affidati al servizio veterinario, che ora si prenderà cura di loro. Dopodiché, saranno dati in adozione a qualcuno che sappia prendersi cura di loro e dargli la vita che meritano.

Abbandonare animali o ucciderli è un reato. Uno dei più crudeli dato che queste creature non danno altro che amore incondizionato, senza chiedere nulla in cambio. Se si ha difficoltà ad accudire dei cuccioli, è sempre bene rivolgersi a qualcuno che possa dare una mano, come l'OIPA. Oppure, esistono moltissime associazioni di volontari che possono aiutare con le adozioni. Uccidere dei cuccioli, buttarli in un cassonetto, è un atto vile che viene perseguito a norma di legge. Non possiamo sapere se chi ha compiuto questo gesto crudele sarà identificato dalle forze dell'ordine, o se verrà aperta un'indagine: certo è che questi atti spregevoli sono sempre più frequenti. Ed è ora che si arrestino.