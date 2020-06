in foto: Controlli dei carabinieri a Tor Bella Monaca – foto di repertorio

Dal carcere gestivano la piazza di spaccio di Tor Bella Monaca. Nelle loro celle due fratellastri organizzavano la vendita e coordinavano l'attività della loro organizzazione criminale. I soldi ricavati servivano alle loro esigenze, al mantenimento dei familiari e al pagamento delle spese legali. Grazie alla scoperta dei loro traffici, i carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia, nei confronti di 42 persone. Di questi, 32 andranno in carcere e 10 hanno ricevuto il divieto di dimora a Roma. Tutti appartengono a un'organizzazione criminale radicata a Roma e con base operativa a Tor Bella Monaca.

A capo dell'organizzazione criminale due fratellastri

A capo della banda, come detto, c'erano due fratellastri, che dal carcere, scrivono i carabinieri, "gestivano l’attività delinquenziale a distanza. Gli stessi, infatti, coordinavano le attività fornendo indicazioni ai diretti fiduciari per il tramite della compagna del più grande dei due fratelli, attraverso la quale ricevevano anche il sostentamento, con il denaro provento dello spaccio, necessario per il mantenimento della famiglia ed il pagamento delle spese legali".

Dodici arresti, dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere più due persone finite agli arresti domiciliari. Le accuse sono di traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. Dalle prime ore della mattina la squadra mobile della questura di Roma, sotto coordinamento della direzione distrettuale Antimafia, sta eseguendo arresti nella zona di Ponte di Nona, periferia est della Capitale.

Smantellata la piazza di spaccio a Ponte di Nona

Qualche giorno fa la polizia ha smantellato un'altra organizzazione criminale, questa volta nel quartiere periferico di Ponte di Nona. Nell'ambito dell'operazione ‘Giulio Cesare', coordinata sempre dall'Antimafia, sono state arrestate quattordici persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona, lesioni personali gravi e maltrattamenti.