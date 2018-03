George Clooney a spasso per il centro di Viterbo, in cerca del set ideale per la sua serie tv

George Clooney sarà il regista e interprete di una serie tv tratta dal romanzo ‘Comma 22’, che segnerà il suo ritorno sul piccolo schermo a vent’anni da E.R. La star di Hollywood ieri era a spasso per il centro storico medievale di Viterbo in cerca del set ideale per il suo film. A pranzo si è fermato con la produzione in un noto ristorante del centro. Per Clooney penne all’arrabbiata per primo e per antipasto salumi di produzione locale.