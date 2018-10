Se si andasse al voto nei prossimi mesi, il Partito democratico potrebbe riconquistare Roma. Una speranza e una convinzione per l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Per il deputato Pd, che questa sera ha inaugurato un nuovo circolo dem all'estrema periferia nord di Roma in zona Grottarossa, il partito potrebbe tornare a vincere nella Capitale e potrebbe battere Virginia Raggi.

"Penso che se il Pd trovasse un buon candidato o una candidata a sindaco di Roma, se si andasse al voto nei prossimi mesi, tra un anno, potremmo tranquillamente vincere. Per i cinquestelle, dopo i disastri che hanno fatto, la risposta dei romani, che appaiono ‘scanzonati', sarebbe abbastanza negativa, credo", le parole dell'ex premier. A Gentiloni che riconosceva al Movimento 5 Stelle di "avere lavorato benissimo sul territorio" negli anni scorsi, una militante dem ha risposto: "La vittoria gliel'abbiamo presentata su un piatto d'argento, perché noi un sindaco ce l'avevamo". Il riferimento è a Ignazio Marino, l'ex sindaco che è stato costretto a dimettersi in seguito alle firme dal notaio dei suoi consiglieri di maggioranza. "Forse è stato anche questo", ha ammesso Gentiloni. In platea qualche decina di militanti.