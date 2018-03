Uno studente di 18 anni, risultato incensurato, èstato arrestato a Roma dai carabinieri della stazione Garbatella perché ‘pizzicato' mentre aveva tra le mani un panetto di hashish da 100 grammi nel cortile della scuola superiore che frequenta, sulla via Ardeatina. I militari erano stati preventivamente allertati da alcune segnalazioni su un giro di droga tra i giovani dell'istituto. Così hanno attivato servizi di appostamento e osservazione in borghese all'esterno della scuola.

Ieri mattina, la svolta: durante l'orario di ricreazione hanno notato il 18enne con la droga in mano che si aggirava tra gli

altri studenti, lo hanno raggiunto e si sono fatti consegnare il panetto di hashish, risultato del peso di 100 grammi. Nell'abitazione dello studente i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e confezionamento dell'hashish. L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. A quanto reso noto, all'attività dei carabinieri ha collaborato pienamente la direzione scolastica dell'istituto che porterà avanti con i carabinieri un progetto sulla cultura della legalità che prevede un ciclo di conferenze nel corso delle quali, tra i tanti argomenti, sarà trattato anche quello del consumo delle droghe e dei rischi a esso connessi.