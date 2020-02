Iniziano da domani, martedì 18 febbraio, i festeggiamenti per i 100 anni della Garbatella: un calendario fitto di eventi è previsto per i giorni che vanno dal 18 al 23 febbraio, con numerosi ospiti che interverranno in occasione dei vari incontri. A organizzare i vari eventi è stato il Municipio VIII insieme alle realtà sociali della zona e ai comitati di quartiere. Per l'occasione è stata istituita anche la 100×100 Card: si tratta di una carta che dà diritto all'ingresso gratuito, riduzioni sui biglietti e priorità di prenotazione negli eventi culturali organizzati per il Centenario. I possessori della Card (completamente gratuita) potranno usufruire anche di sconti e di promozioni nei negozi dell'VIII municipio che aderiscono all'iniziativa. "Il Centenario di Garbatella non è solo una festa di quartiere, ma un programma collettivo di una comunità che rivendica la propria identità guardando al futuro – si legge sul sito creato a hoc per l'evento – Raccogliere la voglia di festeggiare non solo un quartiere ma una comunità è sicuramente per il Municipio Roma 8 una grande responsabilità sociale, culturale e politica. Già da alcuni anni sono sorti comitati spontanei di quartiere che progettano e immaginano questo appuntamento".

Centenario Garbatella, gli eventi dal 18 al 23 febbraio

I festeggiamenti per il centenario di Garbatella inizieranno domani alle 10.30 in piazza Brin con una cerimonia alla quale saranno presenti le istituzioni e la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale. Ospiti d'onore di questa cerimonia, le scuole del quartiere. Alle 12, l'associazione culturale ‘Il tempo ritrovato di Fata Garbatella' ha organizzato una ‘passeggiata in allegria' per i lotti del territorio, mentre dalle 10.30 alle 15 andranno in scena i flash mob a cura delle scuole di Garbatella. Si continua alle 16 al Centro sociale anziani di via Pullino con la premiazione di Nonna Garbatella, e alle 17.30 al Teatro Palladium con la presentazione della Guida ai sapori e ai piaceri ‘Roma Garbatella‘ a cura de Le Guide di Repubblica Alle 19.30, al Teatro Palladium, si terrà il concerto dell'Orchestra di piazza Vittorio, con ingresso fino a esaurimento posti.

Centenario Garbatella, le iniziative dedicate ai bambini

Mercoledì 19 febbraio si inizia alle 15 con il tour dalla Città Giardino al Porto Fluviale, per poi terminare alle 18 con ‘Cento Storie per Garbatella' presso l'hub culturale Moby Dick con la presentazione del progetto di una casa delle memorie di Garbatella a cura di Gabriella De Angelis con l’introduzione di Sandro Portelli . Giovedì 20 febbraio sarà tutto dedicato al Carnevale, con le sfilate in maschera dei bambini e animazione, musica, spettacoli e tanto altro. Venerdì 21 febbraio, alle 16.30, sarà inaugurata la mostra ‘GARBATELLA 1920/2020 – La città e la memoria', a cura dell’Università Roma Tre- Dipartimento di Architettura presso l'hub culturale di Moby Dick, mentre sabato 22 febbraio si inizia con la caccia al tesoro tutta dedicata ai bambini a partire dalle 10.30 per poi proseguire con altre iniziative nel corso della giornata. Il programma completo è consultabile qui.