in foto: Immagine di repertorio

Gli agenti di Polizia Locale del'VIII Gruppo Tintoretto hanno chiuso un ristorante della Garbatella, perché all'interno del magazzino dove erano stipate le derrate alimentari hanno rinvenuto degli scarafaggi. Nel locale unitamente ai caschi bianchi sono intervenuti anche gli ispettori della Asl di competenza che hanno provveduto a notificare contestualmente i sigilli. Gravi carenze igienico sanitarie sono state riscontrate all'interno delle cucine e nei bagni. I controlli rientrano nell'attività di routine e di controllo delle attività di somministrazione, intensificatasi nelle ultime settimane nel quadrante di Ostiense, dove sono stati decine i bar, i locali e i ristoranti passati al setaccio.

L'osteria non è stato l'unico esercizio commerciale controllato nel tour d'ispezione degli agenti. In un altro locale, all'interno di diversi frighi, sono stati rinvenuti circa sessanta chili di prodotti alimentari non tracciabili, privi di etichettatura a norma e quindi di scadenza. I cibi in questione sono stati posti sotto sequestro e destinati alla distruzione dal personale competente.

"Oltre alla chiusura disposta dalla Asl per uno dei due ristoranti, al momento sono state elevate sanzioni per oltre un migliaio di euro. – si legge in una nota – Una cifra che potrebbe aumentare al termine di ulteriori verifiche, tuttora in corso, sui titoli autorizzativi. Contestualmente ai controlli di polizia amministrativa, gli agenti del Gruppo Tintoretto hanno eseguito mirati controlli di Polizia Stradale nelle principali vie del quartiere".