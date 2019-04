Un uomo – un cittadino egiziano di 56 anni – impiegato come badante in casa di un'anziana non autosufficiente, è stato trovato morto in casa della donna presso cui lavorava attorno alle 9.00 della mattina di oggi, domenica 7 aprile. Il corpo giaceva riverso in terra e da una profonda ferita alla testa era fuoriuscito un lago di sangue. Ancora incerta la dinamica dei fatti anche se l'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'incidente: l'uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore, forse un infarto, cadendo rovinosamente in terra battendo violentemente la testa. Il corpo senza vita è stato ritrovato all'alba al civico 37 di via Costanzo Cloro nel quartiere della Garbatella. A dare l'allarme il figlio dell'anziana di cui l'uomo si prendeva cura, costretta a letto la donna non si sarebbe accorta di nulla. Quando sono arrivati i soccorsi il badante era già morto da almeno tre ore. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi del caso, mentre la salma è a disposizione dell'autorità giudiziario: il magistrato di turno ha aperto un fascicolo per appurare le cause del decesso.