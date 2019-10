È stata trovata morta sotto la palazzina nella quale abitava dai vicini di casa. Una donna di 78 anni ha perso la vita sembra cadendo dal terzo piano della sua abitazione a Garbatella, a Roma. Il tragico evento è avvenuto la sera di giovedì 3 ottobre intorno alle 20: il corpo è stato trovato nel cortile dai residenti del suo spesso palazzo. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti di polizia del commissariato Colombo per i rilievi del caso e i sanitari del 118. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare: sembra che sia morta sul colpo a causa della violenza dell'impatto con il terreno. A indagare sul caso è la polizia, che sta indagando sul gesto della donna, che secondo le prime informazioni sarebbe stato volontario.

Garbatella, anziana trovata morta in cortile dai vicini: ipotesi suicidio

Secondo i primi accertamenti condotti sulla scena, la donna si sarebbe uccisa volontariamente gettandosi dalla finestra del bagno di casa sua, al terzo piano di una palazzina a Garbatella. In quel momento nell'abitazione c'era anche il marito, che non si sarebbe accorto del fatto che la moglie si era gettata di sotto. Secondo fonti di polizia l'ipotesi più probabile è quella del gesto volontario, anche se si indaga in tutte le direzioni per capire realmente cosa sia accaduto e, soprattutto, perché la donna volesse farla finita. Per ora non è noto se l'anziana avesse problemi di depressione, economici o se avesse lasciato intendere di volersi suicidare. Intanto la salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di rito.