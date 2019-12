"Ci aspetta sotto casa, grida dalla sua finestra che affaccia sul cortile, ci provoca, ci insulta, fa di tutto per svegliarci la notte. Ha addirittura preteso soldi da una invalida, si è impadronita del lotto e non è più possibile girare liberamente. Qui ormai c'è chi non si fa più venire a trovare dai parenti, altri limitano al massimo le uscite pur di non incontrarla". A raccontare l'incredibile vicenda ai carabinieri sono gli inquilini di un palazzo in zona Garbatella, che hanno denunciato più volte una donna che abita nello stabile che – a quanto pare – da oltre un anno e mezzo perseguita le persone che abitano nel palazzo, rendendogli la vita impossibile. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, la donna è stata denunciata decine di volte dai condomini, esasperati dalle incursioni notturne, le urla, le minacce e le estorsioni ai danni dei soggetti più fragili, come anziani e invalidi.

Molesta condomini nel palazzo da un anno e mezzo, arrestata

Dopo le varie denunce collezionate dalla donna, i carabinieri della locale stazione ormai conoscevano benissimo il contesto in cui andavano a operare. A fronte delle numerose segnalazioni, a inizio mese le sono stati dati gli arresti domiciliari: nemmeno il braccialetto elettronico è riuscito a fermarla e a farla desistere dal perseguitare gli altri abitanti del palazzo. Sabato, dopo l'ennesima chiamata, è stata portata nel carcere di Rebibbia. In diversi hanno denunciato di non poterne più dei soprusi e di aver paura a girare liberamente per il palazzo. Non è chiaro se la donna abbia o meno problemi mentali che la spingono a comportarsi in questo modo, tanto da ignorare addirittura il braccialetto elettronico datole durante i domiciliari.