La Galleria Giovani XIII è momentaneamente chiusa questa mattina a causa di un incidente avvenuto attorno alle 6.30 di oggi – lunedì 14 ottobre – in direzione di via del Foro Italico. Chiusi gli ingressi di via Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi e Pieve di Cadore: aperto invece l'ingresso di via Mario Fani. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione nel quadrante nord di Roma per la chiusura di un'arteria stradale fondamentale, con traffico congestionato e code. Ancora non sono noti ulteriori particolari sulla dinamica del sinistro. La galleria è stata riaperta attorno alle 7.15 e la situazione sta tornando gradualmente alla normalità.

Incidenti lunedì 14 ottobre

Altri due incidenti sono segnalati dal servizio Luceverde Roma: il primo in via Cassia Bis, con code tra Le Rughe e Formello in direzione di Roma; il secondo sulla Diramazione Roma Sud dell'autostrada A1 con code tra San Cesareo e Monteporzio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria disagi per i pendolari sulla linea Roma – Nettuno, dove la circolazione è rallentata per una guasto a un passaggio a livello tra Aprilia e Campo di Carne.

Crollo in via San Pio X: disagi per i lavori

In centro ancora disagi per l'apertura di una voragine in via San Pio X a due passi dal Vaticano, con la chiusura per lavori urgenti del tratto compreso tra via Lungotevere in Sassia e Borgo Santo Spirito. Qui il traffico proveniente da Ponte Vittorio viene deviato sul Lungotevere.