in foto: L’etiope Abebe Bikila, vincitore della maratona alle Olimpiadi di Roma 1960 – Foto da Wikipedia

L'etiope Abebe Bikila, il mitico vincitore scalzo della maratona olimpica del 1960 a Roma, correrà la Appia Run in programma domenica. Questo l'annuncio diffuso in una nota pubblicata sul sito del Campidoglio. Peccato che Abebe Bikila sia morto nel 1973 all'età di 41 anni per un'emorragia cerebrale. La notizia è stata rimossa dopo alcune ore, ma ormai la frittata era fatta. “Guest star il campione olimpico della maratona del 1960, l’ottantaseiennne Abebe Bikila che correrà insieme ai partecipanti", recitava l'articolo sul sito del Comune. Probabilmente, stando a quanto ipotizza l'agenzia Dire, l'autore del comunicato potrebbe essere stato indotto all'errore leggendo quanto riportato sul sito ufficiale dell'Appia Run: “Una gara da correre insieme al mito di Abebe Bikila che su questi sampietrini e sul basolato lavico dell’Appia Antica vinse la Maratona Olimpica del 1960″.

in foto: Il post pubblicato sul sito del Comune di Roma

Abebe Bikila vinse la maratona alle Olimpiadi di Roma del 1960. Corse tutti i 42 chilometri senza scarpe e diventò un simbolo dell'Africa: fu il primo del continente a conquistare una medaglia d'oro olimpica. Vinse la medaglia d'oro anche alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964.