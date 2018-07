in foto: Foto dal profilo Facebook di Giorgio Moffa

Un signore anziano porta la moglie a vedere il mare. Ma la donna è nella cornice di una foto. Lo scatto, bellissimo e commovente, ritrae un uomo seduto su un muretto sull'incantevole lungomare di Gaeta, mentre guarda il panorama davanti a sé. Con il braccio destro sembra che amorevolmente abbracci il quadro dove c'è il volto della sua metà, probabilmente deceduta. Una scena che toglie il fiato e fa battere forte il cuore nel petto, simbolo dell'amore eterno, dell'amore sognato, sospirato e vissuto una vita intera. Voleva portarla fuori, passare del tempo insieme a lei, in silenzio, come una volta e, di tanto in tanto, sussurrarle parole dolci, frasi di una canzone tutta loro e che parla di un'altra epoca. Chi guardandoli non pensa all'affetto dei propri nonni, agli sguardi che si scambiavano, al ricordo profondissimo che li legava quando uno dei due non c'era più? E le foto, come questa, consumate con gli occhi, coccolate, baciate, spettatrici di tanti discorsi di famiglia, protagoniste di aneddoti che popolano le storie raccontate ai nipoti, adagiate sui mobili di casa diventati altari, sono una carezza per l'anima.

Anziano porta la moglie sul lungomare di Gaeta

A scattare la foto è stato Giorgio Moffa, il primo a pubblicarla su Facebook, corredandola con un commento che ci aiuta a comprendere la scena nel migliore dei modi: “Sono giorni che viene non conosco questa splendida persona so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l'ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo".

Rimasto affascinata anche la città di Gaeta che sulla pagina Facebook ha condiviso commossa la foto: "Siamo rimasti a guardare questa foto per 15 minuti, senza accorgerci di avere gli occhi umidi: portare la moglie (in foto) a guardare il mare, il nostro mare, è un modo per sentirla ancora accanto. Non riusciamo a definire la grandezza di questo gesto e di questo signore: è la più bella risposta ai tanti (uomini?) che non rispettano le donne! L'amore è tutto ciò che non si può spiegare ❤️ ".